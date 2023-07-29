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Выполнены испытательные полеты модернизированного самолета «Лачин» (видео)

Выполнены испытательные полеты модернизированного самолета «Лачин» (видео)

Осуществляется процесс модернизации вооружения и техники Азербайджанской Армии с применением новейших технологий.

Штурмовик «Су-25», отправленный в плановом порядке в Турцию, был доставлен в Азербайджан после завершения работ по модернизации, осуществленных турецкой аэрокосмической компанией «TUSAŞ». Были выполнены испытательные полеты самолета «Су-25 ML» (модернизированный Лачин), модернизированного в рамках проекта «Лачин» и переданного в пользование нашим военным пилотам, сообщала в Минобороны.

Завершены испытания установленных на самолете «умных» бомб и ракет турецкого производства, в целом, проделанная работа получила положительную оценку военных специалистов.

Отметим, что церемония подписания контракта по проекту модернизации «Су-25» (Лачин) между Министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией «TUSAŞ» состоялась 26 июля в Стамбуле в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23.

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Выполнены испытательные полеты модернизированного самолета «Лачин» (видео)
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Выполнены испытательные полеты модернизированного самолета «Лачин» (видео)

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