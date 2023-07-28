Россия ударила по жилому дому в Днепре, 5 раненых (обновлено, фото, видео)

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В Днепре сегодня, 28 июля, во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом. В результате атаки пострадали 5 человек. Об этом говорится в заявлении главы МВД Украины Игоря Клименко.

«Подтверждено 5 раненых лиц в результате российского удара по многоэтажке в Днепре», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие – четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации.

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23:04 В Днепре сегодня, 28 июля, во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом. Известно о трех пострадавших. Об этом говорится в заявлении главы МВД Украины Игоря Клименко.

«Днепр. Российские войска попали в многоэтажку», – говорится в сообщении. За медицинской помощью обратились три человека.

Клименко пояснил, что на месте работают спасатели и полицейские.

«Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь», – написал министр.

