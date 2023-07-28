Террористическое прошлое Французского Государства

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Всплыли новые документы, на основании которых стало известно, что в 1956-1962 годах французская внешняя разведка организовывала убийства своих граждан, европейцев и высокопоставленных государственных деятелей иностранных государств, вела в этом направлении целенаправленную деятельность.

По данным газеты Le Monde, во Франции существовала практика тайной ликвидации «внешних врагов», и существование этой практики признавал президент Франсуа Олланд. Теоретически Франция ставила различие между своими гражданами и иностранцами: отказываясь убивать своих и ликвидируя иностранцев, представляющих угрозу. Но практика показывает, что французская разведка устраняла не только иностранцев, но и граждан Франции тоже.

Об этом были опубликованы различные исследования. С каждым днем всплывают все новые и новые документы и информация. Личные архивы Жака Фоккара, доверенного лица Шарля де Голля и ответственного по вопросам Африки и за деятельность разведывательной службы, также богаты любопытной информацией.

Выясняется, что летом 1958 года Жак Фоккар координировал программу секретных операций. Эти операции включали тайные убийства, покушения на убийства и провокации. Исполнение же операций было поручено отделу контрразведки, известному в то время, как SDECE. Потребуется время, чтобы определить точное число людей, убитых спецслужбами, так как не все архивы сегодня рассекречены. Однако Константин Мельник, который был советником премьер-министра по вопросам разведки в 1959-1962 годах, отмечал, что только в 1960 году было совершено 140 убийств.

В другом документе от 5 августа 1958 года дается список девяти человек, подлежащих ликвидации. Эти лица были разделены на 3 категории: 1) французы – сторонники FLN (Национальный фронт освобождения Алжира); 2) торговцы (продавцы оружия и близкие к FLN) и 3) политики. Речь шла о Жаке Фавреле, журналисте из Алжира, шести торговцах оружием и сочувствующих Национальному фронту освобождения (один из них немец, один австриец, один француз алжирского происхождения), а также о человеке по имени Армел Крошмор.

Внизу данного документа, излагающего суть французской политики, Жак Фоккар отмечает, что этот список (подлежащих физическому устранению) был утвержден адмиралом Кабанье. Адмирал Кабанье был начальником Генерального штаба, который подчинялся непосредственно главе государства.

Список немедленно был переслан генералу Гроссину, главе управления французской разведки. На самом деле механизм был таков, что служба разведки составляла список лиц, подлежащих ликвидации, получала согласие политической власти и проводила операции.

Выбор мишеней в указанном списке был основан на интересах Франции в войне в Алжире. Например, деятельность гражданина Германии Вильгельма Шульц-Лезума считалась «пагубной для французских интересов в Алжире», поскольку он был активным сторонником Фронта национального освобождения Алжира. Считается, что реализации плана французской разведки по его убийству помешала немецкая разведка. Однако некоторые операции по целевому устранению привели также к гибели невинных людей. Например, в Марокко в апреле 1957 года сработало подброшенное в пакете взрывное устройство, в результате чего погибли не только объект преследования, но и вся семья.

В другом документе содержится информация о 38 операциях, проведенных в период с 1956 по 1958 год. Семнадцать из этих операций были завершены, семнадцать были аннулированы, а четыре – неудачны. Предполагается, что этот документ о деятельности разведки был подготовлен и представлен Жаку Фоккару в 1958 году. В нем также отмечено о подготовке к девяти операциям.

Среди отмененных операций было и убийство Ахмеда Бен Беллы, лидера Фронта национального освобождения Алжира, намеченное на июль 1956 года. Несмотря на то, что операция была аннулирована, несколько месяцев спустя Бен Белла вместе с другими лидерами движения был похищен путем угона самолета, в котором они находились.

Из этих документов стало известно, что французская разведка планировала также покушение на президента Египта Абдула Насера ​​в декабре 1956 года. По сценарию операции, он должен был быть устранен при помощи взрывного устройства, управляемого дистанционно. С этой целью группа разведчиков должна была заложить 300 килограммов взрывчатки под центральной площадью города Порт-Саида, расположенного в месте, где Суэцкий канал впадает в Средиземное море. Но операция была «отменена по распоряжению руководства». А вина президента Насера заключалась в национализации Суэцкого канала и в поддержке алжирцев в их справедливой борьбе.

Все это указывает, на то, что Франция долгие годы была государством, осуществляющим террористическую политику. Государство санкционировало и организовывало убийства. Но ни одна страна не характеризовала Францию, как террористическую или поддерживающую террор. Тогда как об организации Францией террора на государственном уровне свидетельствуют их же архивные документы.

Саттар Абубекиров