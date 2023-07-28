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Российский корабль пригрозил войной странам, чьи суда направляются в сторону украинских портов (видео)

Российский корабль пригрозил войной странам, чьи суда направляются в сторону украинских портов (видео)

Российский корабль угрожает войной государствам, чьи гражданские суда направляются в сторону украинских портов. Соответствующие кадры публикует Госпогранслужба Украины.

«Какой у вас груз? У вас есть оружие на борту? Я предупреждаю вас о запрете передвижения к портам Украины. Перевозка любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. Страна, под флагом которой двигается судно, считается втянутой в конфликт в Украине», – говорится в российском сообщении.

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