Турция и Италия объединили заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года

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Федерации футбола Турции и Италии приняли решение подать совместную заявку на проведение чемпионата Европы в 2032 году. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Федерация футбола Турции подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах. Итальянская организация направила заявку только на проведение европейского первенства 2032 года.

Ранее совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года подали Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия.

«Теперь УЕФА будет работать с федерациями футбола Турции и Италии, чтобы убедиться, что документация, которая будет представлена для их совместной заявки, соответствует требованиям тендера. Если совместная заявка будет соответствовать требованиям, она будет представлена исполнительному комитету УЕФА на заседании, которое запланировано на 10 октября», – говорится в заявлении.