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Будут проведены совместные азербайджано-узбекские учения UZAZ-2023

Будут проведены совместные азербайджано-узбекские учения UZAZ-2023

В соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Узбекистана на 2023 год», на полигоне Чирчик в Ташкентской области пройдут тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023.

Как сообщили в Минобороны, группа военнослужащих азербайджанской армии, которые примут участие в учениях, находится с визитом в Узбекистане.

На совместных узбекско-азербайджанских учениях военнослужащие отработают эпизоды по организации и проведению специальных военных операций.

Будут проведены совместные азербайджано-узбекские учения UZAZ-2023

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