Будут проведены совместные азербайджано-узбекские учения UZAZ-2023

В соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Узбекистана на 2023 год», на полигоне Чирчик в Ташкентской области пройдут тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023.
Как сообщили в Минобороны, группа военнослужащих азербайджанской армии, которые примут участие в учениях, находится с визитом в Узбекистане.
На совместных узбекско-азербайджанских учениях военнослужащие отработают эпизоды по организации и проведению специальных военных операций.