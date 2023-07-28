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Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан

27 июля в 10:50 на служебной территории пограничной заставы, расположенной у села Маликгасымли Джалилабадского района погранотряда «Гёйтепа» Погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС), была предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в ГПС.

В результате проведенных пограничных поисково-оперативных мероприятий в одном пакете, спрятанном в кустарниках в направлении госграницы, обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» общим весом 8 кг и 200 г, 1725 штук «прегабалина 150» и 12 таблеток сильнодействующих наркосодержащих препаратов.

По факту оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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