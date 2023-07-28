Кадыров утверждает о более 7 тыс. бойцов из Чечни, сражающихся в Украине

63 Просмотров

На передовых позициях в зоне «спецоперации» в Украине сейчас находятся более 7 тыс. бойцов из Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Всего, по его словам, с начала «спецоперации» в зоне боевых действий побывали более 28 тыс. чеченских бойцов, из которых 13 тыс. — добровольцы.

«Несмотря на возникающие сложности, наши парни успешно отражают атаки противника, пресекая любую возможность занять выигрышные позиции. Высокую боеспособность и эффективность подразделений «Ахмат» неоднократно отмечали представители Генштаба и Министерства обороны РФ», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что ключевую роль в подготовке добровольцев и военнослужащих сыграл Российский университет спецназа. «В целом я высоко оцениваю уровень и качество подготовки всех наших бойцов и командиров», — отметил он.