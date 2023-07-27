ВСУ отбили у врага населенный пункт в Донецкой области (видео)

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Украинские военные освободили от российских захватчиков населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Информацию об освобождении Старомайорского также подтвердила замминистра обороны Украины Анна Маляр. «Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт», — написала Маляр в своем телеграм-канале.

Освобождение Старомайорского и соседнего Приютного (оно пока остается под контролем российской армии) позволит ВСУ атаковать с трех сторон укрепрайон ВС РФ в Урожайном на другом берегу реки Мокрые Ялы, уточняет «Медуза». Это может вынудить российские войска отойти на юг, в направлении к Старомлыновке, на вторую линию обороны.