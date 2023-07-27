Избитый около 4 лет назад подполковник Ара Мхитарян почил в бозе

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Подполковник ВС Армении Ара Мхитаряна, впавший в кому в результате избиения в Вайоцдзорской области в 2019 году, скончался. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РА.

Инцидент произошел вечером 17 сентября 2019 года. Мхитаряна в бессознательном состоянии доставили в медцентр Ехегнадзора, а затем перевезли в центральный военный госпиталь в Ереване. Офицера прооперировали, но он находился в тяжелом состоянии. Подполковник так и не вышел из комы.

В качестве обвиняемых по этому уголовному делу проходят помощник уже бывшего губернатора Вайоц Дзора Трдата Саркисяна – Арутюн Григорян, и его брат Завен Григорян, уточняет «Спутник». Свидетели происшествия – военнослужащие Мариам Унанян, Жора Багдасарян, Мхитар Мелконян, Левон Арутюнян, в своих показаниях отметили, что на месте происшествия находился тогдашний губернатор Вайоц Дзора Трдат Саркисян. По их словам, он ничего не предпринял, чтобы пресечь избиение. Эти же сведения они подтвердили и на очной ставке с Саркисяном. Однако Саркисян категорически отрицал, что был очевидцем происшествия. На фоне скандала он подал в отставку с поста губернатора Вайоц Дзора. Позже непричастность Саркисяна к инциденту была доказана.