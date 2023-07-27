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Турция продаст Польше оружие на $170 млн

Турция продаст Польше оружие на $170 млн

Турция поставит Польше оружие, которое может попасть на Украину. Речь идет о стрелковом оружии, которое производит компания Özyurt Arms Industry.

Варшава уже подписала контракт с турецкой компанией-производителем на 170 миллионов долларов. Некоторые эксперты убеждены, что если и не все турецкое оружие, но часть поставок может уйти в Украину.

«Интересно, что сообщение о поставках оружия Польше совпало с информацией о дефиците стрелкового оружия у ВСУ», обратил внимание телеграм-канал «Осташко. Важное».

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