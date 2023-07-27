Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники (фото)

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Лидер КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники, которые по внешнему виду напоминают американские, следует из фотографий ЦТАК.

На снимках видно, что северокорейский лидер и российский министр осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР, включая межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной окраске и с номерами боевых подразделений и их мобильные пусковые установки, танки и бронетехнику.

Особое внимание привлекли два образца беспилотных летательных аппаратов. На банерах представлены их фотографии в полете. Это означает, что КНДР не только уже провела разработку этих дронов, но и испытала их.

Как отметило южнокорейское агентство Рёнхап, один из беспилотников по внешнему виду похож на аналог американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, а другой выглядит как ударно-разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper компании General Atomics. Сообщается, что внешность первого настолько сильно совпадает с имеющимися у ВВС Южной Кореи беспилотниками Global Hawk, что «если они начнут одновременно совершать полет в воздушном пространстве над Корейским полуостровом, их можно будет спутать».

Отмечается, что даже номера на боку у дронов выглядят как те, что наносят на свои БПЛА южнокорейские ВВС.

По информации агентства, есть предположения, что КНДР могла использовать для создания беспилотников информацию, полученную с помощью хакерских атак.