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Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники (фото)

Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники (фото)

Лидер КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники, которые по внешнему виду напоминают американские, следует из фотографий ЦТАК.

На снимках видно, что северокорейский лидер и российский министр осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР, включая межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной окраске и с номерами боевых подразделений и их мобильные пусковые установки, танки и бронетехнику.

Особое внимание привлекли два образца беспилотных летательных аппаратов. На банерах представлены их фотографии в полете. Это означает, что КНДР не только уже провела разработку этих дронов, но и испытала их.

Как отметило южнокорейское агентство Рёнхап, один из беспилотников по внешнему виду похож на аналог американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, а другой выглядит как ударно-разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper компании General Atomics. Сообщается, что внешность первого настолько сильно совпадает с имеющимися у ВВС Южной Кореи беспилотниками Global Hawk, что «если они начнут одновременно совершать полет в воздушном пространстве над Корейским полуостровом, их можно будет спутать».

Отмечается, что даже номера на боку у дронов выглядят как те, что наносят на свои БПЛА южнокорейские ВВС.

По информации агентства, есть предположения, что КНДР могла использовать для создания беспилотников информацию, полученную с помощью хакерских атак.

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