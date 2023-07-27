«Карабах» потерпел в Лиге чемпионов гостевое поражение |
Зеленский заявил о «неплохих результатах на фронте» |
Хикмет Гаджиев обвинил Пашиняна в спекуляции и шантаже |
Айхан Гаджизаде отреагировал на провокационное заявление Пашиняна |
Борт Cathay Pacific экстренно приземлился в Баку |
Баку обвинил Армению в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана |
Или дорога Агдам-Ханкенди, или… ничего |
Азербайджанские баскетболисты пробились в финал первенства Европы (фото) |
Пентагон: Мы с Украиной надолго |
Главное Мир

Численность японцев сократилась на 800 тыс. человек

Численность японцев сократилась на 800 тыс. человек

Население Японии заметно сократилось в 2022 году, в то время как число проживающих в стране иностранцев возросло до наивысшего уровня за последние 10 лет, передает Associated Press со ссылкой на данные японского министерства внутренних дел и коммуникации.

По его информации, в 2022 году численность японцев сократилась на 800 тыс. человек, или на 0,65% по сравнению с 2021 годом, и достигла к 1 января 2023 года 125,41 млн человек. При этом численность населения Японии падает 14-й год подряд.

Аssociated Press отмечает, что впервые за время сбора подобных данных, численность населения сократилась сразу во всех 47 префектурах Японии.

В то же время число иностранных граждан, проживающих в Японии, возросло – на 10,7%, и это самый высокий прирост населения за счет приезжих с 2013 года. К настоящему моменту доля иностранцев среди населения Японии составляет 2,4%.

После 2008 года население Японии неуклонно сокращается ввиду невысокого уровня рождаемости. В минувший год в стране родилось вновь крайне низкое число детей – 771,8 тыс.

Нынешнее правительство Японии считает проблему с низкой рождаемостью одной из основных, требующих решения.

Теги:
Из этой рубрики
В Израиле найдена редкая монета I века нашей эры
Мир

В Израиле найдена редкая монета I века нашей эры

2023/07/27, 01:03
Численность японцев сократилась на 800 тыс. человек
Мир

Численность японцев сократилась на 800 тыс. человек

2023/07/27, 01:00
Тайский Burger King предлагает клиентам бургер из 100 котлет (видео)
Мир

Тайский Burger King предлагает клиентам бургер из 100 котлет (видео)

2023/07/27, 00:22
Зеленский заявил о "неплохих результатах на фронте"
Мир

Зеленский заявил о «неплохих результатах на фронте»

2023/07/27, 00:18
Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Мир

Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа

2023/07/27, 00:13
Зеленский: Возвращайтесь в Россию, пока Крымский мост кое-как работает
Мир

Зеленский: Возвращайтесь в Россию, пока Крымский мост кое-как работает

2023/07/27, 00:10
Ливень в Москве побил рекорд XIX века (видео)
Мир

Ливень в Москве побил рекорд XIX века (видео)

2023/07/26, 23:17
США и ЕС обсуждают вывоз зерна из Украины без участия России
Мир

США и ЕС обсуждают вывоз зерна из Украины без участия России

2023/07/26, 22:23
В Стамбуле побит 23-летний температурный рекорд
Мир

В Стамбуле побит 23-летний температурный рекорд

2023/07/26, 20:08