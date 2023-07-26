На проспекте Зии Буниятова найдена ручная граната (фото и видео)

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о нахождении военного боеприпаса на проспекте Зия Буниятова в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщили в МЧС, к месту была привлечена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
Боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, оказался ручной гранатой RQD-5, пригодной для боевого применения. Он был вывезен с территории на утилизацию.
Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.