На проспекте Зии Буниятова найдена ручная граната (фото и видео)

139 Просмотров

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о нахождении военного боеприпаса на проспекте Зия Буниятова в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили в МЧС, к месту была привлечена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, оказался ручной гранатой RQD-5, пригодной для боевого применения. Он был вывезен с территории на утилизацию.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.