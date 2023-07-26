Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по продвижению межконфессионального диалога, в которой любое надругательство над священными книгами резко осуждается и считается нарушением международного права.

Об этом сообщила официальный представитель главы сессии Генассамблеи Полина Кубияк, передает ТАСС.

В документ, направленный на продвижение диалога и противодействие разжиганию ненависти, была внесена формулировка о том, что странами ООН «резко осуждаются атаки против лиц по религиозному признаку <…>, а также подобные действия, направленные против их религиозных символов, священных книг, домов, предприятий, имущества, школ, культурных центров <…> в нарушение международного права». Представитель главы сессии ГА ООН указала, что Испания предлагала убрать из резолюции слова о нарушении международного права, однако другие страны отвергли это предложение.

«Резолюция была одобрена консенсусом, – подчеркнула Кубияк. – Впервые в текст [резолюций ООН] было включено отдельное указание на религиозные символы и священные книги».