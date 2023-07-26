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Клеверли считает, что Россия может напасть на гражданские суда в Черном море

Клеверли считает, что Россия может напасть на гражданские суда в Черном море

Россия может совершать атаки на гражданские суда в Черном море после срыва Черноморской зерновой инициативы.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Джеймса Клеверли, которого цитирует Sky News.

Он заявил, что Россия может начать совершать нападения на гражданские суда, поскольку она усиливает свою кампанию по препятствованию экспорта украинского продовольствия.

«Мы будем освещать это бессовестное поведение в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Россия должна прекратить держать в заложниках мировые поставки продовольствия и вернуться к соглашению», – сказал Клеверли.

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