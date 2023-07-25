Пашинян заявил, что «извлек урок из своих ошибок»

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Люди, призывающие Армению жить в постоянной конфронтации, ставят под вопрос само ее существование. Об этом заявил на пресс-конференции в правительстве Армении премьер-министр Никол Пашинян, передает ереванский «Спутник».

«Как человек, который извлек урок из своих ошибок, как чиновник, имеющий обязательства, я могу сказать: если кто-либо говорит, что Армения должна жить в конфронтационном режиме, он по сути, ставит под вопрос само существование государства. Я не говорю, что эти люди именно этого хотят, но последствия будут такими», – добавил Пашинян.

По его словам, во время войны 2020 года, когда Армения почти чудом спасла государственность, она тоже стояла под ударом, но жить по такой логике означает обрекать страну на гибель.