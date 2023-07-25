Пашинян процитировал Путина: Карабах – это Азербайджан |
Новым главой МИД Китая стал Ван И |
Сенсация: МККК призвал армянских политиков согласиться на транзит через Агдам |
МИД Азербайджана уличил Пашиняна в двуличии |
Украина анонсировала новые удары по Крыму и Керченскому мосту |
Эрдоган рассказал, когда парламент страны обсудит вступление Швеции в НАТО |
Белый дом против украинских ударов по российской территории |
Пожар в Хатаинском районе потушен (обновлено, фото, видео) |
Украинцы отбили вражеские атаки на четырех направлениях |
Главное Политика

Пашинян заявил, что «извлек урок из своих ошибок»

Пашинян заявил, что "извлек урок из своих ошибок"

Люди, призывающие Армению жить в постоянной конфронтации, ставят под вопрос само ее существование. Об этом заявил на пресс-конференции в правительстве Армении премьер-министр Никол Пашинян, передает ереванский «Спутник».

«Как человек, который извлек урок из своих ошибок, как чиновник, имеющий обязательства, я могу сказать: если кто-либо говорит, что Армения должна жить в конфронтационном режиме, он по сути, ставит под вопрос само существование государства. Я не говорю, что эти люди именно этого хотят, но последствия будут такими», – добавил Пашинян.

По его словам, во время войны 2020 года, когда Армения почти чудом спасла государственность, она тоже стояла под ударом, но жить по такой логике означает обрекать страну на гибель.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян: Активность РФ по урегулированию армяно-азербайджанских отношений спала
Политика

Пашинян: Активность РФ по урегулированию армяно-азербайджанских отношений спала

2023/07/25, 16:43
Пашинян процитировал Путина: Карабах – это Азербайджан
Политика

Пашинян процитировал Путина: Карабах – это Азербайджан

2023/07/25, 15:26
Пашинян заявил, что "извлек урок из своих ошибок"
Политика

Пашинян заявил, что «извлек урок из своих ошибок»

2023/07/25, 15:05
Пашинян не понимает позицию сепаратистов Карабаха и призывает их к диалогу с Баку
Политика

Пашинян не понимает позицию сепаратистов Карабаха и призывает их к диалогу с Баку

2023/07/25, 13:58
«Репортеры без границ» перешли на инфотеррор
Политика

«Репортеры без границ» перешли на инфотеррор

2023/07/25, 11:10
Анализ международной коммуникации Второй карабахской войны
Политика

Анализ международной коммуникации Второй карабахской войны

2023/07/25, 09:52
МИД Азербайджана уличил Пашиняна в двуличии
Политика

МИД Азербайджана уличил Пашиняна в двуличии

2023/07/25, 09:45
Поездка Нетаньяху в Турцию переносится
Политика

Поездка Нетаньяху в Турцию переносится

2023/07/24, 22:03
Начался визит Махмуда Аббаса в Турцию
Политика

Начался визит Махмуда Аббаса в Турцию

2023/07/24, 21:54