В Баку задержаны 25 непальцев-нелегалов

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24 июля в городе Баку сотрудниками полиции были проведены мероприятия по выявлению иностранцев, не имеющих документов, дающих право на пребывание или проживание в Азербайджанской Республике.

Информацию об этом распространило Министерство внутренних дел.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с нелегальной миграцией МВД, за указанные правонарушения были задержаны 25 граждан Непала.

В отношении них составлен протокол по статье 575.1.1 Кодекса об административных проступках (Проживание в Азербайджанской Республике без документов, предоставляющих право на пребывание или проживание, а также без регистрации).

Материалы, собранные в отношении этих лиц, были переданы в соответствующий государственный орган. В ходе расследования было установлено, что они хотели нелегально выехать в европейские страны.