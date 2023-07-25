ВСУ сбили все «шахеды», атаковавшие Киевскую область

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В Киевской областной военной администрации сообщили, что все выпущенные в ночь на вторник российскими военными по столичному региону ударные беспилотные летательные аппараты были сбиты силами украинской противовоздушной обороны.

Этой ночью в Киеве и области объявлялась воздушная тревога, на подступах к украинской столице работала ПВО, были слышны взрывы.

«Прошедшая ночь оказалась беспокойной. Российские оккупанты снова атаковали область «шахедами». Тревога продолжалась более 3,5 часов. Во время опасности в области работала ПВО. Все воздушные цели неприятеля были уничтожены», – сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, жертв и раненых нет, попадания в области не зафиксированы, однако из-за падения обломков горела трава.