ВСУ сбили все «шахеды», атаковавшие Киевскую область

В Киевской областной военной администрации сообщили, что все выпущенные в ночь на вторник российскими военными по столичному региону ударные беспилотные летательные аппараты были сбиты силами украинской противовоздушной обороны.
Этой ночью в Киеве и области объявлялась воздушная тревога, на подступах к украинской столице работала ПВО, были слышны взрывы.
«Прошедшая ночь оказалась беспокойной. Российские оккупанты снова атаковали область «шахедами». Тревога продолжалась более 3,5 часов. Во время опасности в области работала ПВО. Все воздушные цели неприятеля были уничтожены», – сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
По его словам, жертв и раненых нет, попадания в области не зафиксированы, однако из-за падения обломков горела трава.