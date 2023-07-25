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Совет прессы Азербайджана призывает международное сообщество отреагировать на действия Армении

Совет прессы Азербайджана призывает международное сообщество отреагировать на действия Армении

В Совете прессы уверены, что Шушинский глобальный медиафорум, приобретя постоянный характер, становится авторитетной платформой, на которой будут всесторонне обсуждаться проблемы в сфере медиа в мире. Было бы хорошо, если армянские журналисты не становились пленниками авантюристических тенденций, в будущем были представлены на этой платформе и вносили вклад в защиту журналистских ценностей.

Об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана по итогам Шушинского глобального медиафорума «Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции».

В заявлении отмечается, что проведенный 21-23 июля 2023 года Шушинский глобальный медиафорум «Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции» благодаря своей широкой аудитории и разнообразию обсужденных тем стал важным событием в Азербайджане, регионе Южного Кавказа и мире в целом. В течение двух дней руководители влиятельных СМИ, журналистских организаций, эксперты подробно обсуждали актуальные вопросы медиа и информационно-коммуникационной сферы.

«К сожалению, очернительская кампания, проводимая верной своей традиции Арменией против Азербайджана, дала о себе знать уже в ходе мероприятия. 11 журналистских организаций этой страны, проявив неуместную коллективную сентиментальность, обратились к участникам Форума и осудили представителей иностранных СМИ, призвав их покинуть Шушу. Содержащиеся в обращении утверждения о том, что армянское население Карабаха якобы находится в «блокаде», просьба к иностранным журналистам вынести этот вопрос на повестку дня являются не чем иным, как попыткой политизировать это важное событие и выжать из него возможные дивиденды.

Обращение такого же содержания армянская сторона адресовала и международным организациям. В нем также содержатся заявления против Форума, осуждается деятельность иностранных журналистов, участвующих в мероприятии, высказываются другие неприемлемые мнения. Более того, на электронные адреса этих журналистов рассылались письма с угрозами, их шантажировали и в подлинном смысле этого слова терроризировали. Некоторым участникам даже пришлось временно закрыть свои аккаунты в социальных сетях.

Распространение ложных заявлений от имени участников Шушинского форума, утверждения о том, что в этих заявлениях они озвучивали мнения о необходимости снятия «блокады» Карабаха, не умещается ни в какие границы.

То, что лица, заявляющие о том, что они занимаются медийной деятельностью в Армении, выступают против мирной повестки дня в регионе Южного Кавказа, их провокационные действия являются злоупотреблением журналистикой, пренебрежительным отношением к профессиональным принципам. Совет прессы Азербайджана озабочен этим.

Совет считает, что такие случаи, направленные на введение в заблуждение международного общественного мнения, угрозы представителям иностранных СМИ, совершенно недопустимы и требуют решительной реакции. Структура призывает международное сообщество, а также ведущие мировые журналистские организации проявить солидарность в данном вопросе и принять соответствующие меры.

В то же время Совет прессы глубоко сожалеет об использовании армянскими СМИ грязных политических технологий. Совет считает, что медиаорганы как Азербайджана, так и Армении должны служить нормализации отношений между странами, а не их разрушению.

Подобные спекулятивные шаги Армении, проармянских кругов не будут иметь никаких результатов», – говорится в заявлении.

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