В связи со взрывом в Ширване Мадат Гулиев экстренно вернулся из Турции и отправился на место происшествия

129 Просмотров

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев, посетивший братскую Турцию для участия в международной выставке оборонной промышленности «IDEF-2023» в Турции, в связи со взрывом на принадлежащем Министерству ООО «Ширванский Аразский завод» вернулся в Баку и направился в Ширван.

Мадат Гулиев и уполномоченные сотрудники министерства, прокурор города Ширван Кямал Талыбов и глава исполнительной власти Ильгар Аббасов посетили место происшествия и получили подробную информацию.

Мадат Гулиев и другие официальные лица посетили пострадавшую в результате инцидента Сабину Шекерову в больнице, получив от врачей информацию о состоянии пациента.

Затем Мадат Гулиев встретился с семьей и родными Мехмана Ахмедова, похороненного в Гаджигабуле, и выразил соболезнования родственникам погибшего.