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В Украине погиб командир «Ленинградского полка» Евгений Вашунин

В Украине погиб командир "Ленинградского полка" Евгений Вашунин

В Украине погиб командир «Ленинградского полка» Евгений Вашунин.

«Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду («Шторм»). Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем», – рассказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

По его словам, Вашунина отсекли от однополчан и серьезно ранили. Несмотря на оказанную себе помощь, полковник не спасся.

Известно, что «Ленинградский полк» сформирован благодаря частичной мобилизации.

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