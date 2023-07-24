В Украине погиб командир «Ленинградского полка» Евгений Вашунин

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В Украине погиб командир «Ленинградского полка» Евгений Вашунин.

«Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду («Шторм»). Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем», – рассказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

По его словам, Вашунина отсекли от однополчан и серьезно ранили. Несмотря на оказанную себе помощь, полковник не спасся.

Известно, что «Ленинградский полк» сформирован благодаря частичной мобилизации.