ВСУ за неделю освободили 16 кв. км оккупированной территории

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в понедельник о ходе контрнаступления украинских войск. По ее словам, существенное продвижение ВСУ отмечается на южном фронте и на бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что за все время контрнаступления на юге ВСУ освободили более 192 кв. км территорий, из них порядка 12 кв. км – за прошедшую неделю.

Еще около 4 кв. км украинским войскам удалось отбить у противника за прошедшую неделю на бахмутском направлении. Всего же за время наступления там освобождено около 35 кв. км территории.

Сейчас активные бои ведутся на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска, рассказала замминистра. Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.