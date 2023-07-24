На оборонном заводе в Ширване прогремел взрыв |
«Все пташки долетели до Москвы»: в Украине пообещали больше атак на Москву и Крым |
Крым атаковали 11 беспилотников (видео) |
Украина атаковала Москву беспилотниками (видео) |
Стали известны имена утонувших в Сиязани (обновлено) |
Азербайджанские баскетболистки стали чемпионками Европы (фото, видео) |
Губад Ибадоглу задержан за связи с FETÖ (обновлено) |
Cоратник Саакашвили: Грузия не готова воевать |
Блинкен: Россия уже проиграла |
Главное Армия

ВСУ за неделю освободили 16 кв. км оккупированной территории

ВСУ за неделю освободили 16 кв. км оккупированной территории

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в понедельник о ходе контрнаступления украинских войск. По ее словам, существенное продвижение ВСУ отмечается на южном фронте и на бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что за все время контрнаступления на юге ВСУ освободили более 192 кв. км территорий, из них порядка 12 кв. км – за прошедшую неделю.

Еще около 4 кв. км украинским войскам удалось отбить у противника за прошедшую неделю на бахмутском направлении. Всего же за время наступления там освобождено около 35 кв. км территории.

Сейчас активные бои ведутся на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска, рассказала замминистра. Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.

Теги:
Из этой рубрики
ВСУ за неделю освободили 16 кв. км оккупированной территории
Армия

ВСУ за неделю освободили 16 кв. км оккупированной территории

2023/07/24, 11:35
В Турции представят систему ПВО GURZ (видео)
Армия

В Турции представят систему ПВО GURZ (видео)

2023/07/24, 09:45
В Иране разработали обновленный дрон Shahed-149 Gaza (фото)
Армия

В Иране разработали обновленный дрон Shahed-149 Gaza (фото)

2023/07/24, 09:32
Израильские резервисты могут бойкотировать службу
Армия

Израильские резервисты могут бойкотировать службу

2023/07/24, 01:00
ВСУ начали применять новые мины
Армия

ВСУ начали применять новые мины

2023/07/24, 00:49
Американский адмирал призвал США сопровождать корабли с зерном в Чёрном море
Армия

Американский адмирал призвал США сопровождать корабли с зерном в Чёрном море

2023/07/24, 00:31
Пентагон принял на вооружение новый пистолет
Армия

Пентагон принял на вооружение новый пистолет

2023/07/24, 00:16
Украина наладит выпуск снарядов натовского калибра
Армия

Украина наладит выпуск снарядов натовского калибра

2023/07/23, 23:18
Блинкен анонсировал поставки F-16 Украине
Армия

Блинкен анонсировал поставки F-16 Украине

2023/07/23, 18:38