Бора Байрактар: Проведение Глобального медиафорума в Шуше – важный месседж

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Проведение Глобального медиафорума в Шуше – важный месседж. Об этом заявил сегодня координатор TRT World Бора Байрактар в кулуарах форума.

«Место очень важно при организации таких форумов. Для меня одним из самых больших месседжей является то, что Глобальный медиафорум проходит в Шуше. Тот факт, что форум проходит в Шуше, важен тем, что приехали также журналисты, которые никогда не видели этого места и могут не знать, что это место освобождено от оккупации. Они все видят своими глазами», – отметил он.

При этом Байрактар заявил, что традиционные медиа не потеряют своей актуальности.

«Раньше люди читали новости в газетах, потом слушали по радио, смотрели по телевидению, а сейчас в основном следят в онлайн-ресурсах. Это не означает, что традиционные медиа потерпели неудачу, просто они должны быть представлены в другом формате. Но важна и платформа, с которой поступает информация. Насколько точную информацию люди могут получить из TikTok, Instagram и подобных социальных сетей? Насколько ответственно подходят к этой работе? Я думаю, что традиционные медиа приобретут еще большую актуальность в то время, когда существует много дезинформации», – сказал он.