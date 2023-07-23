Пожар в районе Джейранбатанского водохранилища потушен (обновлено)

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19:12 Пожар на открытой местности, вспыхнувший вблизи Джейранбатанского водохранилища в городе Хырдалан Абшеронского района, был оперативно потушен подразделениями пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, при этом удалось предотвратить распространение огня на большую территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

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18:51 В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на открытой местности вблизи Джейранбатанского водохранилища в городе Хырдалан Абшеронского района горит сухая трава.

Согласно информации МЧС, по вызову на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства.

Тушение пожара продолжается.