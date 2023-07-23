Азербайджанские баскетболистки пробились в финал первенства континента (фото) |
Маск поменяет логотип Twitter |
Медиа-форум в Шуше — какой оказалась реакция Пашиняна? |
ГЭЦ проведет вступительный экзамен в вузы по IV группе специальностей |
Самвел Бабаян призвал сепаратистов «спуститься на землю» |
В Украине задержали хакера, атаковавшего госучреждения Азербайджана |
Зеленский поблагодарил Азербайджан за гумпомощь (видео) |
Алиев об открытии IRNA Azeri: Лучший способ – это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане |
В ближайшие недели украинские летчики начнут обучение на F-16 |
Главное Мир

Сбой в работе Wikipedia

Сбой в работе Wikipedia

Пользователи онлайн-энциклопедии Wikipedia из многих стран столкнулись со сбоями в работе сайта. Об этом говорит статистика сервиса Downdetector.

Жалобы начали фиксироваться около 4:00 по бак.вр. Больше всего сообщений от пользователей поступило из Великобритании. Проблемы наблюдались также в Германии, России, США, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше, Франции и других странах. Из наблюдавших неполадки пользователей 97% столкнулись с трудностями с доступом к ресурсу, а 3% отметили сбои в его работе.

Теги:
Из этой рубрики
Нетаньяху установили кардиостимулятор
Мир

Нетаньяху установили кардиостимулятор

2023/07/23, 11:01
Маск поменяет логотип Twitter
Мир

Маск поменяет логотип Twitter

2023/07/23, 10:02
Сбой в работе Wikipedia
Мир

Сбой в работе Wikipedia

2023/07/23, 09:47
WP: Разминирование Украины займет 757 лет
Мир

WP: Разминирование Украины займет 757 лет

2023/07/23, 00:59
В Польше начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard
Мир

В Польше начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard

2023/07/23, 00:42
В Украине задержали хакера, атаковавшего госучреждения Азербайджана
Мир

В Украине задержали хакера, атаковавшего госучреждения Азербайджана

2023/07/23, 00:12
Зеленский анонсировал заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке
Мир

Зеленский анонсировал заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке

2023/07/22, 23:29
Швеция направит более 500 миллионов евро на восстановление Украины
Мир

Швеция направит более 500 миллионов евро на восстановление Украины

2023/07/22, 23:03
ОИС проведет экстренное заседание для противодействия проявлениям исламофобии
Мир

ОИС проведет экстренное заседание для противодействия проявлениям исламофобии

2023/07/22, 22:47