За сутки Россия потеряла еще 630 военнослужащих

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За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241960 единиц живой силы.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 241 960 (+630) человек ликвидировано;

танков – 4151 (+11) ед.;

боевых бронированных машин – 8105 (+9) ед.;

артиллерийских систем – 4658 (+29) ед.;

РСЗО – 697 (+4) ед.;

средства ПВО – 451 (+3) ед.;

самолетов – 315 (+0) ед.;

вертолетов – 310 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3958 (+14) ед.;

крылатые ракеты – 1298 (+0) ед.;

корабли/катера – 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 7172 (+13) ед.;

специальная техника – 696 (+5) ед.