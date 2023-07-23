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За сутки Россия потеряла еще 630 военнослужащих

За сутки Россия потеряла еще 630 военнослужащих

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241960 единиц живой силы.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 241 960 (+630) человек ликвидировано;
танков – 4151 (+11) ед.;
боевых бронированных машин – 8105 (+9) ед.;
артиллерийских систем – 4658 (+29) ед.;
РСЗО – 697 (+4) ед.;
средства ПВО – 451 (+3) ед.;
самолетов – 315 (+0) ед.;
вертолетов – 310 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3958 (+14) ед.;
крылатые ракеты – 1298 (+0) ед.;
корабли/катера – 18 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 7172 (+13) ед.;
специальная техника – 696 (+5) ед.

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