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СМИ: Rheinmetall поставит Украине 300 тысяч снарядов для Gepard, которые помогут сбивать российские дроны

СМИ: Rheinmetall поставит Украине 300 тысяч снарядов для Gepard, которые помогут сбивать российские дроны

Компания Rheinmetall планирует поставить Украине 300 тысяч снарядов для Gepard, которые помогут сбивать российские дроны. Первые поставки будут уже в ближайшее время.

Как сообщает Bild, в этом году Rheinmetall собирается поставить ВСУ 40 тысяч таких снарядов.

Отмечается, что для решения проблемы острой нехватки боеприпасов на фронте, Rheinmetall установила новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе за несколько месяцев. Это при том, что обычно подобный процесс занимает годы.

По данным издания, из-за дефицита боеприпасов бойцы ВСУ обычно делают всего по пять залпов, хотя эта САУ способна выстреливать до 20 снарядов за одну очередь. В Германии также нехватка этих боеприпасов, поскольку Gepard датируется 1980-ми годами и документации на управление ими не осталось. В связи с этим инженеры переработали существующие 35-мм боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать их в зенитных установках.

«Эта продукция спасает жизни. Каждый сбитый дрон важен для жителей Киева и других городов, которые ежедневно опасаются новых атак», – подчеркнул глава Rheinmetall Армин Паппергер.

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