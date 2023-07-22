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В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года

В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года

В США успешно испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере сроком до года.

Об этом сообщает немецкий журнал Bild.

Испытательный полет проходил в пустынной местности американского штата Нью-Мексико. Запускали беспилотный летательный аппарат Phasa 35, созданный специалистами британской оборонной компании BAE Systems.

Дрон взлетел, достигнув 20-километровой высоты, то есть оказался в стратосфере. Его полет продлился сутки. Но это время не является предельным. Создатели аппарата утверждают, что он может беспосадочно находиться в воздухе в течение целого года. БПЛА способен на это благодаря наличию солнечных элементов питания.

На высоте 20 километров летательный аппарат становится незаметен для радаров. И операторам дрона можно не опасаться, что его собьют системы ПВО предполагаемого противника.

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