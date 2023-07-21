Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек

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Я чувствую так же, живу так же, как и любой другой человек. Я люблю свою страну, как и любой другой человек, и раздражаюсь, как и любой другой человек, когда вижу несправедливость, когда вижу бюрократию, когда вижу неэффективное управление или что-то ещё похуже.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Его слова приводит «Азертадж».

«У меня разные каналы коммуникации. Но с учетом нынешней и, конечно, послевоенной ситуации, в моей повседневной деятельности превалируют вопросы, связанные с безопасностью, мирным процессом, энергетической дипломатией – я имею в виду вопросы глобальной безопасности и развития Азербайджана», – добавил глава государства.