Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном |
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату |
Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки» |
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше |
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации |
Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно |
Власти ЮАР согласились арестовать Путина |
Стрелков арестован (обновлено, видео) |
Президент Алиев: Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены |
Главное Общество

Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек

Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек

Я чувствую так же, живу так же, как и любой другой человек. Я люблю свою страну, как и любой другой человек, и раздражаюсь, как и любой другой человек, когда вижу несправедливость, когда вижу бюрократию, когда вижу неэффективное управление или что-то ещё похуже.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Его слова приводит «Азертадж».

«У меня разные каналы коммуникации. Но с учетом нынешней и, конечно, послевоенной ситуации, в моей повседневной деятельности превалируют вопросы, связанные с безопасностью, мирным процессом, энергетической дипломатией – я имею в виду вопросы глобальной безопасности и развития Азербайджана», – добавил глава государства.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек
Общество

Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек

2023/07/21, 23:29
Президент Алиев: Многие вопросы о жизни страны я узнаю из соцсетей
Общество

Президент Алиев: Многие вопросы о жизни страны я узнаю из соцсетей

2023/07/21, 23:24
Подземный толчок в Габалинском районе
Общество

Подземный толчок в Габалинском районе

2023/07/21, 22:52
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше
Общество

Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше

2023/07/21, 22:01
Ильхам Алиев призвал СМИ укреплять отношения между соседними странами
Общество

Ильхам Алиев призвал СМИ укреплять отношения между соседними странами

2023/07/21, 21:57
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации
Общество

Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации

2023/07/21, 21:35
Президент Алиев: Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены
Общество

Президент Алиев: Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены

2023/07/21, 19:55
Алиев: Я сказал, что после этого не будет никаких приглашений
Общество

Алиев: Я сказал, что после этого не будет никаких приглашений

2023/07/21, 19:49
Алиев: Наша основная задача — отстроить 8 городов и 100 сел
Общество

Алиев: Наша основная задача — отстроить 8 городов и 100 сел

2023/07/21, 19:23