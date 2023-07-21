Передвижение Путина засекречено

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Ушедший во время пандемии в самоизоляцию, которая усилилась после начала войны с Украиной, президент России Владимир Путин все больше окружает себя режимом секретности.

После того, как в мае украинские беспилотники едва не атаковали резиденцию в Ново-Огарево, а спустя месяц танки ЧВК «Вагнер» едва не вошли в Москву, Кремль начал скрывать перемещения российского президента в ходе официальных поездок по территории России.

На ежедневном брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал поездку Путина в один из российских регионов, но отказался назвать, какой именно. «По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения, будем сегодня это делать в течение дня», — сказал Песков.

Спустя примерно 6 часов стало известно, что Путин прилетел в Мурманск, и это произошло впервые с 2014 года. Тогда он посещал крупнейший в мире город за полярным кругом и главную базу стратегических подлодок России на День ВМФ. На этот раз «детали программы пребывания главы государства в Мурманской области не разглашаются», писал «Интерфакс» после того, как самолет Путина приземлился в Мурманске.

Позднее пресс-служба Кремля сообщила о визите Путина в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, где президент запустил линию сжижения газа на гравитационной платформе для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2», после чего Путин провел совещание по развитию Арктики в Центре управления регионом Мурманской области, где констатировал наличие «больших проблем» с инфраструктурой и жильем.

«Изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70 процентов, а в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО, закрытых административных территориях, эта проблема еще острее», — заявил президент.

Близ Мурманска находится Гаджиево — пункт базирования Северного флота, где размещены подлодки с баллистическими ракетами, в том числе новейшие «Юрий Долгрукий» и «Князь Владимир». Посещал ли Путин базу, так и осталось неизвестным, равно как и то, почему Кремль принял решение засекретить детали предстоящего визита.

После мятежа Евгения Пригожина в Кремле усилились страхи внутренней дестабилизации и переворота, рассказывали ранее знакомые с ситуацией источники The Moscow Times. По словам одного из них, бывшего чиновника Кремля, сейчас «все находятся под подозрением» ФСБ.

Путину становится все сложнее выполнять привычную роль модератора российских элит, писал в июне Bloomberg со ссылкой на кремлевских инсайдеров. По словам источников агентства, возникли враждующие лагеря: одни за агрессивное продолжение боевых действий, а другие — за быстрое урегулирование, чтобы ограничить ущерб для России. Бунт «Вагнера» усилил элитный раскол, который, впрочем, зрел много месяцев из-за неудач на фронте, писал Bloomberg.