Россия отвергла передачу Беларуси контроля над ядерным оружием

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График по размещению в Беларуси российского ядерного оружия не изменился, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по окончании своего участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

«График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента России. Мы исходим из того, что он остаётся в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось в этой области, нет», — сообщил дипломат, подчеркнув, что РФ не делится с кем бы то ни было контролем за своим ЯО.

По заверениям замминистра, передачи контроля над российским ядерным оружием кому бы то ни было, включая Беларусь, в рамках осуществляемых сейчас мероприятий не происходит.