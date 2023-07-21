Чехия предоставила Украине десятки танков

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Чехия за последние месяцы смогла передать Украине несколько десятков танков Т-72. За это от Германии она уже получила пять танков Leopard 2A4. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет издание České noviny.

Чешская армия использует модернизированные танки T-72M4CZ. За последние месяцы она поставила Украине несколько десятков старых версий Т-72. За эту помощь Германия предоставит Чехии 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину Bpz3 Büffel.

Страна уже получила пять танков, остальные должны прибыть до конца года, а ремонтно-эвакуационная машина – весной 2024 года.