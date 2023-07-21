Алиев: Мы очень хотим, что люди, страдавшие морально и физически на протяжении тридцати лет, были обеспечены наилучшими условиями

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При утверждении генеральных планов городов учитывалось и мнение людей, живших в них. И церемонии начала восстановления городов я проводил вместе с бывшими переселенцами.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Его слова приводит «Азертадж».

«Мы очень хотим, чтобы люди, страдавшие морально и физически на протяжении тридцати лет, были обеспечены наилучшими условиями, и мы к этому идем и будем идти», – подчеркнул глава государства.