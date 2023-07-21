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На учениях на Каспии выполнены задачи по предотвращению диверсионно-террористических атак (видео)

На учениях на Каспии выполнены задачи по предотвращению диверсионно-террористических атак (видео)

Тактические учения «Волна Хазри» по ведению боевых операций при охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжаются.

Как сообщает Минобороны, на очередном этапе учений были выполнены задачи по нейтрализации террористической группировки, базирующейся на одном из островов в море, и выполнению боевых действий по предотвращению диверсионно-террористических атак.

Все поставленные задачи успешно выполняются во взаимодействии ВМС, Сухопутными войсками, ВВС и Береговой охраной Государственной пограничной службы.

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