Украинские военные ведут тяжелые бои возле Бахмута

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Украинские военные ведут тяжелые бои с российскими военными в районе Бахмута.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, на Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, передает Military Media Center.

«На направлениях Орехово-Васильевка-Прасковеевка, Клещиевка-Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений», – сказал спикер.

Ковалев добавил, что противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, но несет потери.

Кроме этого, как сообщили аналитики Института по изучению войны (ISW), ВСУ продолжали контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута и достигли ограниченных успехов. В Институте отметили, что на кадрах с геолокацией видно, что украинские военные продвинулись в лесном массиве Клещиевки в 7 км к северо-западу от Бахмута.