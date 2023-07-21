Азербайджан и ФАО обсудили перспективы сотрудничества

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в стране Мухаммада Насара Хаята. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В первую очередь Дж.Байрамову были вручены верительные грамоты представителя организации. Министр пожелал представителю успехов в его деятельности в стране.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ФАО.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о важности обеспечения продовольственной безопасности в современной международной конъюнктуре и отметил, что деятельность ФАО в этом направлении заслуживает высокой оценки. С удовлетворением были отмечены совместные проекты, реализуемые с ФАО в направлении использования потенциала развития аграрного сектора, укрепления продовольственной безопасности в Азербайджане. Были обсуждены перспективы Программы партнерства между Азербайджаном и ФАО.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о масштабных восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, в том числе о минной опасности, представляющей серьезную угрозу сельскому хозяйству. Отметив, что освобожденные от оккупации территории заново отстраиваются на основе концепций «умный город» и «умное село», глава МИД сказал, что эти земли обладают большим сельскохозяйственным потенциалом. В связи с этим были отмечены возможности сотрудничества с международными партнерами, включая ФАО, с целью использования имеющегося потенциала.

Мухаммад Насар Хаят с удовлетворением подчеркнул наличие широкой повестки сотрудничества между Азербайджаном и ФАО и указал, что не пожалеет усилий в направлении дальнейшего развития отношений в этой связи. Было отмечено, что работа, проделанная Азербайджаном в области применения инноваций в развитии сельского хозяйства, особенно инициативы, реализованные на освобожденных от оккупации территориях, заслуживают высокой оценки.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.