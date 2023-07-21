Движение по Крымскому мосту возобновлено (обновлено) |
Боррель пообещал Украине 20 млрд евро на оборонные нужды |
Анкара осудила акцию с осквернением Корана в Стокгольме |
Украина готова рискнуть и возобновить экспорт зерна, заявил Кулеба |
Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился почти на 15 процентов |
Коротченко призвал изучать опыт Второй Карабахской войны |
Баку ответил на провокацию Пашиняна |
Стартовали учения «Волна Хазри» (фото, видео) |
В актах гражданского состояния названия мест в Армении напишут в соответствии с историческими топонимами |
Главное Политика

Азербайджан и ФАО обсудили перспективы сотрудничества

Азербайджан и ФАО обсудили перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в стране Мухаммада Насара Хаята. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В первую очередь Дж.Байрамову были вручены верительные грамоты представителя организации. Министр пожелал представителю успехов в его деятельности в стране.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ФАО.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о важности обеспечения продовольственной безопасности в современной международной конъюнктуре и отметил, что деятельность ФАО в этом направлении заслуживает высокой оценки. С удовлетворением были отмечены совместные проекты, реализуемые с ФАО в направлении использования потенциала развития аграрного сектора, укрепления продовольственной безопасности в Азербайджане. Были обсуждены перспективы Программы партнерства между Азербайджаном и ФАО.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о масштабных восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, в том числе о минной опасности, представляющей серьезную угрозу сельскому хозяйству. Отметив, что освобожденные от оккупации территории заново отстраиваются на основе концепций «умный город» и «умное село», глава МИД сказал, что эти земли обладают большим сельскохозяйственным потенциалом. В связи с этим были отмечены возможности сотрудничества с международными партнерами, включая ФАО, с целью использования имеющегося потенциала.

Мухаммад Насар Хаят с удовлетворением подчеркнул наличие широкой повестки сотрудничества между Азербайджаном и ФАО и указал, что не пожалеет усилий в направлении дальнейшего развития отношений в этой связи. Было отмечено, что работа, проделанная Азербайджаном в области применения инноваций в развитии сельского хозяйства, особенно инициативы, реализованные на освобожденных от оккупации территориях, заслуживают высокой оценки.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и ФАО обсудили перспективы сотрудничества
Политика

Азербайджан и ФАО обсудили перспективы сотрудничества

2023/07/21, 00:56
Баку ответил на провокацию Пашиняна
Политика

Баку ответил на провокацию Пашиняна

2023/07/20, 18:44
Махмуд Аббас посетит Турцию
Политика

Махмуд Аббас посетит Турцию

2023/07/20, 18:29
ЕС продлил мандат Тойво Клаара
Политика

ЕС продлил мандат Тойво Клаара

2023/07/20, 16:07
Россия навязывает Армении миссию ОДКБ на границе с Азербайджаном
Политика

Россия навязывает Армении миссию ОДКБ на границе с Азербайджаном

2023/07/20, 14:44
Пашинян заявил, что ему не удалось договориться с Алиевым по Лачинской дороге
Политика

Пашинян заявил, что ему не удалось договориться с Алиевым по Лачинской дороге

2023/07/20, 11:26
Премьер-министр Узбекистана стал свидетелем армянского вандализма в Физули (фото)
Политика

Премьер-министр Узбекистана стал свидетелем армянского вандализма в Физули (фото)

2023/07/19, 22:45
Зеленский поблагодарил президента Азербайджана
Политика

Зеленский поблагодарил президента Азербайджана

2023/07/19, 20:27
Канада присоединяется к Мониторинговой миссии ЕС в Армении
Политика

Канада присоединяется к Мониторинговой миссии ЕС в Армении

2023/07/19, 17:53