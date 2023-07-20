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Украинцы по достоинству оценили БМП Bradley

Украинцы по достоинству оценили БМП Bradley

Украинские военные ощутили плюсы БМП Bradley во время боев в Запорожской области. Часть подбитой техники уже удалось отремонтировать и снова использовать ее в боях. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, было уничтожено около двенадцати Bradley.

Военный аналитический сайт Oryx сообщал, что еще несколько десятков Bradley были повреждены в той или иной степени.

«Многие из них были отремонтированы и возвращены на поле боя. Некоторые должны быть отправлены в Польшу для более серьезного ремонта», – говорится в материале.

Отмечается, что на фоне различных повреждений украинские военные ощутили на себе преимущества новой техники. По словам солдат, самым большим плюсом является то, что Bradley защищает всех, кто находится внутри.

«Обычно солдаты получают лишь незначительные травмы, например, если машина подорвется на противотанковой мине. Каждый Bradley рассчитан на экипаж из трех человек и шесть солдат в качестве пассажиров», – пишет WP.

Также украинский кинорежиссер и боец 47-й бригады Олег Сенцов сообщал, что в выходные он попал под сильный артиллерийский обстрел, выполняя боевое задание. Однако Bradley снова спасла жизнь военным, они получили незначительные ранения.

Боевые машины предназначались для использования в общевойсковой стратегии, в которой пехота, бронетехника и авиация работают совместно, чтобы защитить друг друга и нанести максимальный урон.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, украинские подразделения во многих случаях использовали Bradley как часть этой философии. Однако Украина пока что не имеет больших авиационных возможностей.

«В некоторых случаях украинские подразделения просто не используют их в полной мере со всеми другими имеющимися у них средствами», – сказал чиновник.

Ремонт некоторых Bradley может занять всего несколько часов, а другим потребуется несколько дней.

Некоторые боевые машины обозначены как «доноры». Это означает, что украинцы снимают пригодные для использования детали для установки в другие, менее поврежденные Bradley, а затем заполняют «донор» сломанными деталями, прежде чем отправить его для более масштабного ремонта в Польшу.

По словам представителя Министерства обороны США, в Польшу было отправлено не менее двенадцати БМП Bradley для ремонта, а в некоторых случаях новые боевые машины отправили сразу в Украину, чтобы не ждать ремонта.

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