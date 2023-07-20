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Украинцы потеряли на двух направлениях до 170 человек

Украинцы потеряли на двух направлениях до 170 человек

Российские военные за минувшие сутки нанесли огневое поражение подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери противника на данных направлениях составили до 170 украинских военнослужащих, шесть танков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20″, — сказал офицер.

ВСУ предприняли две атаки на Южно-Донецком фронте, обе были успешно отражены российскими силами. А на Запорожском направлении войска РФ пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

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