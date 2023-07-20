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Минобороны РФ опять назвало атаку на Одессу «ударами возмездия»

Минобороны РФ опять назвало атаку на Одессу «ударами возмездия»

Российские войска вновь нанесли «удары возмездия» по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области, сообщает российское Минобороны.

Кроме того, в районе Николаева, как отчиталось ведомство, уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов.

Одесса и Николаев обстреливаются третью ночь подряд. Накануне Зеленский заявил, что при обстреле в ночь на 19 июля было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, предназначавшегося для отправки в Китай. При сегодняшнем обстреле в Одессе погиб 21-летний охранник одного из гражданских зданий. Об одном погибшем также сообщил замглавы Николаева.

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