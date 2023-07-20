За 3 месяца ППП «Лачин» воспользовались почти 2000 армян

156 Просмотров

Создание Азербайджаном пограничного контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге было необходимой мерой для пресечения этих незаконных действий.

Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ посол Ровшан Садыгбейли в своем ответе главе МИД Армении на заседании Постоянного совета, передает АПА.

«В то же время созданы соответствующие условия для прозрачного и упорядоченного перехода проживающих в Карабахском регионе Азербайджана жителей армянского происхождения в обоих направлениях. С момента создания пограничного контрольно-пропускного пункта – с 23 апреля по настоящее время, несмотря на попытки армянской стороны отговорить их от использования этого пункта пропуска и ложную пропаганду, 1927 человек пересекли границу, воспользовавшись пунктом пропуска», – отметил посол.