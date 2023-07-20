В Гёйгеле оштрафовано должностное лицо

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Сотрудниками отдела полиции Гёйгельского района проведены мероприятия по предупреждению нарушений санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, во время мероприятия, проведенного на территории Ени Зод района, были выявлены факты несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов.

В отношении председателя сельского муниципалитета предприняты меры административного взыскания.