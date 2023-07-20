Россия совершила массированную атаку на Украину: разрушения в Николаеве и Одессе, есть убитые и раненые (фото) |
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде из-за акции по сожжению Корана (видео) |
В Мингячевире женщина выбросилась из окна прокуратуры |
«Карабах» разгромил «Линкольн» |
Пентагон уточнил данные о новом пакете помощи Киеву |
Зеленский поблагодарил президента Азербайджана |
Вице-адмирал Бекиров принял членов турецкой делегации (фото) |
Резников: F-16 будут, это уже хорошая новость |
Пожар в Хызы (фото, видео) |
Главное Армия

В Японском море начались совместные учения России и Китая

В Японском море начались совместные учения России и Китая

Военно-морские учения России и Китая «Север.Взаимодействие – 2023» стартовали в акватории Японского моря. Они пройдут с 20 по 23 июля согласно плану международного военного сотрудничества.

ВМС России представлены большими противолодочными кораблями ТОФ «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий» и судами обеспечения.

Руководит действиями российских кораблей командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков.

ВМС НОАК представляют эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». На борту эсминца «Цицикар» сформирован совместный штаб для руководства учениями. Китайскими ВМС руководит заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.

«Экипажи кораблей обеих сторон отработают совместные действия по поиску подводной лодки, по отражению ударов средств воздушного нападения противника, проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также повысят уровень боевой и морской выучки», – заявил Валерий Казаков.

Вместе с кораблями к учениям с обеих сторон привлекаются более 30 летательных аппаратов морской авиации. Среди них противолодочные самолеты и вертолеты, истребители-перехватчики.

Укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются основными целями учений.

Теги:
Из этой рубрики
Почему ПВО Украины не смогла уничтожить ни одну из 7 ракет "Оникс"
Армия

Почему ПВО Украины не смогла уничтожить ни одну из 7 ракет «Оникс»

2023/07/20, 11:50
ЧВК "Вагнера" начинает тренировки с беларускими военными
Армия

ЧВК «Вагнера» начинает тренировки с беларускими военными

2023/07/20, 11:08
В Японском море начались совместные учения России и Китая
Армия

В Японском море начались совместные учения России и Китая

2023/07/20, 09:22
Белорусские пограничники завершили мониторинг на российской границе
Армия

Белорусские пограничники завершили мониторинг на российской границе

2023/07/20, 01:00
Пентагон уточнил данные о новом пакете помощи Киеву
Армия

Пентагон уточнил данные о новом пакете помощи Киеву

2023/07/19, 21:10
Американская субмарина прибыла в Великобританию
Армия

Американская субмарина прибыла в Великобританию

2023/07/19, 20:43
Вице-адмирал Бекиров принял членов турецкой делегации (фото)
Армия

Вице-адмирал Бекиров принял членов турецкой делегации (фото)

2023/07/19, 19:37
Резников: F-16 будут, это уже хорошая новость
Армия

Резников: F-16 будут, это уже хорошая новость

2023/07/19, 19:05
Количество дезертиров в российской армии возросло в два раза
Армия

Количество дезертиров в российской армии возросло в два раза

2023/07/19, 18:19