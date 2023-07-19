Количество дезертиров в российской армии возросло в два раза

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Российские военные суды за первую половину 2023 года получили 2 076 дел о самовольном уходе воинов из своей части. Этот показатель в два раза превышает прошлогодний показатель. Об этом в среду, 19 июля, сообщает российское издание «Медиазона», ссылаясь на данные окружных военных судов.

«С тех пор как суды начали публиковать весенние приговоры, стало очевидно, что основной категорией осужденных за побег из службы стали мобилизованные», – отмечается в сообщении СМИ.

Издание сообщает, что сейчас выносится по 100 приговоров в неделю.

С октября 2022 г. в России за любое самовольное оставление части наказывают как преступление, совершенное в период мобилизации – одновременно с массовым призывом россиян на фронт эти и другие «военные» статьи Уголовного кодекса дополнительно усилили.

СМИ отмечает, что суды публикуют тексты не всех приговоров. Обычно они появляются на сайтах через недели или даже месяцы после объявления, добавляет издание.

За осень 2022 года полный текст приговора доступен только для половины принятых решений, а за март 2023 года – только для трети.