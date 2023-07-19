Украина заявила, что взрыв склада с боеприпасами в Крыму — результат операции ГУР и ВСУ |
Предотвращена попытка сепаратистов установить фортификационные сооружения в Агдамском направлении |
МИД: Утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» являются политической авантюрой Армении |
Начался священный Мухаррам |
Зеленский: Россия хочет лишить независимости бывшие республики Советского Союза |
Азербайджан представил отчет об армянском минном терроре |
Комиссия: В Союдлю нарушались правила безопасности и экологии |
Зеленский: Путин – фашист, у него руки по локоть в крови |
Обнародован размер активов ГНФАР |
Главное Мир

В Казахстане опровергли слухи о соглашении с Турцией на поставку бронетехники

В Казахстане опровергли слухи о соглашении с Турцией на поставку бронетехники

Распространяемые в социальных сетях утверждения о договоренности казахстанской стороны с турецкой компанией Otokar на поставку бронетехники на сумму около 2 трлн тенге ($4,4 млрд) не соответствуют действительности.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о заключении соглашения между Министерством обороны Республики Казахстан и турецкой компанией Otokar на приобретение бронетехники на сумму около 2 трлн тенге, не соответствует действительности. На сегодняшний день никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Otokar является лишь одним из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях.

«В настоящее время образец бронетехники [с колесной формулой] 8х8 данной компании наряду с образцом отечественной бронетехники проходит опытные испытания, по результатам которых будет определяться подходящий по техническим требованиям образец техники», – пояснили в пресс-службе.

Там также напомнили, что министерство в рамках своей компетенции отвечает за обороноспособность страны и нуждается в различных видах вооружений. При этом для оборонного ведомства при выборе образцов приоритетом является качество продукции, признанной как казахстанскими, так и международными экспертами.

Теги:
Из этой рубрики
В Турции столбики термометра поднялись до 52°C
Мир

В Турции столбики термометра поднялись до 52°C

2023/07/19, 11:50
Украина заявила, что взрыв склада с боеприпасами в Крыму — результат операции ГУР и ВСУ
Мир

Украина заявила, что взрыв склада с боеприпасами в Крыму — результат операции ГУР и ВСУ

2023/07/19, 11:21
В Казахстане опровергли слухи о соглашении с Турцией на поставку бронетехники
Мир

В Казахстане опровергли слухи о соглашении с Турцией на поставку бронетехники

2023/07/19, 11:16
США могут ввести ограничения в отношении Кыргызстана из-за России
Мир

США могут ввести ограничения в отношении Кыргызстана из-за России

2023/07/19, 10:49
Bloomberg: Анкара вряд ли пойдет на военное сопровождение судов из украинских портов
Мир

Bloomberg: Анкара вряд ли пойдет на военное сопровождение судов из украинских портов

2023/07/19, 10:34
Илон Маск призвал Вашингтон отчитаться о расходах на помощь Украине
Мир

Илон Маск призвал Вашингтон отчитаться о расходах на помощь Украине

2023/07/19, 10:18
В Пентагоне признали, что северокорейские ракеты могут достичь территории США
Мир

В Пентагоне признали, что северокорейские ракеты могут достичь территории США

2023/07/19, 09:56
Байден встретился с представителем папы Римского по урегулированию на Украине
Мир

Байден встретился с представителем папы Римского по урегулированию на Украине

2023/07/19, 09:45
В Крыму на военном полигоне горит склад боеприпасов, жителей эвакуируют
Мир

В Крыму на военном полигоне горит склад боеприпасов, жителей эвакуируют

2023/07/19, 09:31