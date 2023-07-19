В Казахстане опровергли слухи о соглашении с Турцией на поставку бронетехники

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Распространяемые в социальных сетях утверждения о договоренности казахстанской стороны с турецкой компанией Otokar на поставку бронетехники на сумму около 2 трлн тенге ($4,4 млрд) не соответствуют действительности.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о заключении соглашения между Министерством обороны Республики Казахстан и турецкой компанией Otokar на приобретение бронетехники на сумму около 2 трлн тенге, не соответствует действительности. На сегодняшний день никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Otokar является лишь одним из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях.

«В настоящее время образец бронетехники [с колесной формулой] 8х8 данной компании наряду с образцом отечественной бронетехники проходит опытные испытания, по результатам которых будет определяться подходящий по техническим требованиям образец техники», – пояснили в пресс-службе.

Там также напомнили, что министерство в рамках своей компетенции отвечает за обороноспособность страны и нуждается в различных видах вооружений. При этом для оборонного ведомства при выборе образцов приоритетом является качество продукции, признанной как казахстанскими, так и международными экспертами.