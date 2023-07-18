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Главное Общество

Шахин Мустафаев получил новую должность

Шахин Мустафаев получил новую должность

Назначен председатель Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (учреждений) в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.

Это нашло отражение в изменении, внесенном в состав Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (учреждений) в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов указом, подписанным сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Шахин Мустафаев назначен председателем Координационной комиссии.

В состав комиссии вошли председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и председатель Государственного агентства водного хозяйства Азербайджана.

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