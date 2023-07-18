В Азербайджане 31 партия заявила о самороспуске

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В Азербайджане 31 партия заявила о роспуске по собственной инициативе.

Как сообщили в Министерстве юстиции, подготовлен и принят новый законопроект, регулирующий деятельность политических партий путем изучения международного опыта и проведения широких общественных обсуждений.

Согласно новому закону, у партии должно быть не менее 5000 членов, и они должны представить реестр своих членов в Министерство юстиции.

В связи с этим министерством были предприняты другие соответствующие меры по приведению нормативных правовых актов в соответствие с новым законом.

За время, прошедшее с даты вступления закона в силу, 31 партия сделала заявления о роспуске по собственной инициативе.