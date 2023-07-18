Стрелков призвал к свержению президента России

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Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) выступил с резкой критикой президента РФ Владимира Путина, назвав его «ничтожеством» и «трусливым бездарем».

Комментируя в своем Telegram-канале период нахождения российского президента у власти, Гиркин заявил, что «23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее «пустить пыль в глаза» значительной части россиян».

«Еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит», – пишет он.

По его словам единственное, что в нынешней ситуации Путин мог бы сделать полезного для страны, добровольно уйти в отставку и передать власть человеку, который обладает дееспособностью и ответственностью. Однако Гиркин уверен, что Путин не пойдет на это в нынешних обстоятельствах.