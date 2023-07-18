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Миру грозит дефицит апельсинового сока

Миру грозит дефицит апельсинового сока

Мир может столкнуться с дефицитом апельсинового сока, а цены на него поползут вверх. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Всему виной неурожай апельсинов в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком продукта», – говорится в сообщении.

С низким урожаем столкнулись и другие поставщики апельсинов из США, Мексики и Испании.

«Причина – погодные условия и бактериальная болезнь растений», – указывают эксперты, на которых ссылается газета.

Они прогнозируют, что дефицит апельсинов может спровоцировать рост цены на них, а в некоторых странах они могут исчезнуть с прилавков.

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Миру грозит дефицит апельсинового сока
Экономика

Миру грозит дефицит апельсинового сока

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