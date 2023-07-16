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В Нью-Йорке задержали наследницу Диснея

В Нью-Йорке задержали наследницу Диснея

Наследница Уолта Диснея Эбигейл задержана на протестной акции против частных самолётов в Нью-Йорке. Об этом пишет издание The New York Post.

Эбигейл Дисней с группой климатических активистов заблокировали небольшой аэропорт в городе, обслуживающий вылеты и прибытия частных самолётов.

«Как человек, который имел достаточно средств для использования частных самолётов, я знаю по себе, насколько трудно отказаться от подобной роскоши. Но я также знаю, что прошло время увеличивать парниковые газы ради нашего личного комфорта», — сказала Эбигейл на акции.

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